Per Insigne un rinnovo alla "Messi": tutte le ipotesi e le proposte che potrebbe avanzare il Napoli (Di domenica 18 luglio 2021) L'idea l'ha avuta il Barcellona per cercare di rinnovare il contratto al suo leggendario numero 10, Lionel Messi (che però non ha ancora firmato, siccome è in vacanza). Il Napoli, per risolvere una situazione molto delicata che riguarda il suo capitano e uomo-simbolo Lorenzo Insigne, potrebbe seguire le orme dei blaugrana. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis potrebbe proporre a Insigne un contratto alla "Messi". Le ipotesi principali sono due: ingaggio "spalmato" sulla durata, quindi ridotto ma aggiungendo un anno in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) L'idea l'ha avuta il Barcellona per cercare di rinnovare il contratto al suo leggendario numero 10, Lionel(che però non ha ancora firmato, siccome è in vacanza). Il, per risolvere una situazione molto delicata che riguarda il suo capitano e uomo-simbolo Lorenzoseguire le orme dei blaugrana. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiisproporre aun contratto". Leprincipali sono due: ingaggio "spalmato" sulla durata, quindi ridotto ma aggiungendo un anno in ...

