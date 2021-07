Milan, Pobega merita la cessione? Il ragazzo intanto si mette in mostra (Di domenica 18 luglio 2021) Si parla tanto di una possibile cessione di Tommaso Pobega. Il suo futuro merita davvero di essere lontano dal Milan? Il punto Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021) Si parla tanto di una possibiledi Tommaso. Il suo futurodavvero di essere lontano dal? Il punto

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Pobega merita la cessione? Il ragazzo intanto si mette in mostra - DamianoCembali : @ChrisElMuss Sarebbe impensabile provarlo anche da trequartista? Viceversa, dal momento che il 4231 potrebbe divent… - Favretto : Milan, Pobega ha voglia di mettersi in mostra: Atalanta e Fiorentina non mollano? - MaurizioT58 : RT @MilanPress_it: È stata la nota più lieta dell’amichevole contro la Pro Sesto ?? Al #Milan quest’anno serviranno cinque mediani e #Pobega… - MomentiCalcio : #Atalanta, sta per sfumare #Koopmeiners: la Dea trova l’alternativa in #Pobega del #Milan -