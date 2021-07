Michele Merlo morto, Riki confessa il rimpianto: 'Avrei potuto fare di più' (Di domenica 18 luglio 2021) Riccardo Marcuzzo, in arte Riki , ha parlato dell'amico scomparso . I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione 2016 - 2017 e tra loro era nata un'unione molto forte. Gli ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Riccardo Marcuzzo, in arte, ha parlato dell'amico scomparso . I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione 2016 - 2017 e tra loro era nata un'unione molto forte. Gli ...

