Matias Vina e la Roma, un nome solo al comando da tre giorni (Di domenica 18 luglio 2021) Matias Vina alla Roma per sostituire Leonardo Spinazzola alle prese con un grave infortunio. Un nome solo al comando per Sportitalia, quello del terzino sinistro uruguaiano classe 1997 in uscita dal Palmeiras. Una notizia raccontata con dovizia di particolari da Gianluigi Longari, nel bel mezzo di uno stillicidio di nomi (almeno una quindicina) proposti senza un perché. Ora, tre giorni dopo, tutti sul carro di Vina con siti specializzati che riprendono presunte esclusive di due ore fa, da chi di nomi ne ha sparati quindici, piuttosto che citare l’unica ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021)allaper sostituire Leonardo Spinazzola alle prese con un grave infortunio. Unalper Sportitalia, quello del terzino sinistro uruguaiano classe 1997 in uscita dal Palmeiras. Una notizia raccontata con dovizia di particolari da Gianluigi Longari, nel bel mezzo di uno stillicidio di nomi (almeno una quindicina) proposti senza un perché. Ora, tredopo, tutti sul carro dicon siti specializzati che riprendono presunte esclusive di due ore fa, da chi di nomi ne ha sparati quindici, piuttosto che citare l’unica ...

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - Glongari : #Roma si avvicina Matias #Vina. Prima vera scelta dei #giallorossi in mezzo a tanti sondaggi. Il giocatore vuole la… - Glongari : #Roma c’è la prima offerta per Matias #Vina. I #giallorossi hanno messo sul piatto circa 10M per arrivare al latera… - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - Robert12080824 : Immagino la Roma con +Rui Patricio +Xhaka +Luis Diaz/Thuram/Kostic +Matias Viña +Un difensore, si parla di Veesteg… -