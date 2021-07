L’Inter inaugura il Green Pass contro il Lugano | ma i tifosi acquistano solo un terzo dei biglietti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 luglio 2021) L’amichevole-Inter di ieri ha fatto2mila spettatori, nonostante imessi in vendita fossero 6300. Avrebbero potuto comprarli i possessori dio di certificato vaccinale svizzero. L’esperimento, che potrebbe essere considerato una sorta di prova generale in vista della riapertura degli stadi per il campionato, scrive Repubblica, non è andato troppo bene. Anche considerando che, due anni fa, per la stessa partita, fu registrato il sold out. Ilprova a trovare una giustificazione: «In molti si sono lasciati scoraggiare dalla necessità di procurarsi il ...