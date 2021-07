Lavoratori Whirlpool a Draghi: “Chiediamo il rispetto dell’accordo con le parti sociali” (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna protesta inattesa quella che ha accolto Mario Draghi, in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il premier si è trovato di fronte al blocco stradale dei Lavoratori dello stabilimento napoletano della Whirlpool, raggiunti oggi dagli ordini di licenziamento della multinazionale americana. Il presidente del Consiglio è giunto in provincia di Caserta, insieme al ministro della Giustizia Cartabia, in seguito alla pubblicazione dei filmati che ritraggono le violenze perpetrate dalla polizia penitenziaria ai danni dei detenuti. Draghi, in un primo momento, ha rifiutato l’incontro con i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna protesta inattesa quella che ha accolto Mario, in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il premier si è trovato di fronte al blocco stradale deidello stabilimento napoletano della, raggiunti oggi dagli ordini di licenziamento della multinazionale americana. Il presidente del Consiglio è giunto in provincia di Caserta, insieme al ministro della Giustizia Cartabia, in seguito alla pubblicazione dei filmati che ritraggono le violenze perpetrate dalla polizia penitenziaria ai danni dei detenuti., in un primo momento, ha rifiutato l’incontro con i ...

