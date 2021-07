La principessa Charlene rompe il silenzio sui problemi di salute che la tengono lontana da Alberto

(Di domenica 18 luglio 2021) Da tempo,di Monaco è in Sudafrica e non riesce a raggiungere la sua famiglia. La, in un’intervista rilasciata a News24, ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del maritoe dei figli Gabriella e Giacomo. Poi, ha svelato idiche le impediscono di partire. L'articolo proviene da City Roma News.

, chi spiffera la verità sulladi Monaco Il problema è il coinvolgimento dell'apparato uditivo. Le orecchie non potrebbero sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi e ...TERAMO, lasilenziosa che regala cioccolatini,... MONDO Principato di Monaco, il battesimo dei gemellini di Alberto e... Charlène e l'operazione Adesso, è Charlène a tornare sull'...Charlene di Monaco ha rotto il silenzio sui problemi di salute che la trattengono in Sudafrica. In un'intervista rilasciata a News24, la principessa ha spiegato i motivi che le impediscono di ricongiu ...Charlène di Monaco racconta la sua situazione riguardo la salute e il futuro: «Ecco il vero motivo per cui non posso tornare a casa...». Charlène Wittstock, moglie ...