Kalle Rovanpera riscrive la storia al Rally di Estonia

I Rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Ore 14.14 del 18 luglio 2021: il WRC scrive l'ennesimo nuovo capitolo della sua fantastica storia. All'età di 20 anni 9 mesi e 17 giorni, Kalle Rovanpera diventa il più giovane pilota della storia del Mondiale WRC a vincere una gara. Ironia della sorte, batte il record di precocità detenuto per più di 13 anni

