Kaio Jorge Juventus | duello col Milan per il gioiello del Santos

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Si profila un vero e proprio duello di mercato tra il Milan e la Juve per mettere le mani sul gioiello brasiliano, il cui contratto con il Santos scadrà il prossimo dicembre. Ecco perché ...La Vecchia Signora ha anche sorpassato il Milan nella corsa a, attaccante del Santos valutato 10 milioni. Cherubini per ora si è fermato a 6. In uscita c'è Rugani , che ha però espresso ...KAIO JORGE JUVENTUS – Si profila un vero e proprio duello di mercato tra il Milan e la Juve per mettere le mani sul gioiello brasiliano Kaio Jorge, il cui contratto con il Santos scadrà il prossimo di ...Il punto sul mercato del Milan: su Kaio Jorge insidia Juventus. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.