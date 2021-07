Giustizia: Rosato (Iv), ‘maggioranza d’accordo su riforma, problema è nei 5 Stelle’ (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Parlamento sulla Giustizia c’è una ampia maggioranza che è d’accordo per superare l’era Bonafede e lo vedremo nei numeri. La nuova riforma della Giustizia è anche un impegno che abbiamo preso con l’Europa. È evidente che in questo frangente il problema è all’interno dei 5 stelle, tra chi siede al governo e chi avrebbe voluto farne parte”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a skytg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Parlamento sullac’è una ampia maggioranza che èper superare l’era Bonafede e lo vedremo nei numeri. La nuovadellaè anche un impegno che abbiamo preso con l’Europa. È evidente che in questo frangente ilè all’interno dei 5 stelle, tra chi siede al governo e chi avrebbe voluto farne parte”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettorea skytg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

sologiuma : @SkyTG24 la solita informazione falsa e dirompente sempre con i politici di IV per l'appunto Rosato che sparla di C… - bastiano56 : @Ettore_Rosato Fa sempre comodo travisare a proprio piacimento le parole di un uomo giusto che ha il coraggio di af… - vitobarile : La tecnica è sempre quella dicono una cosa per non volerla dire, bisognerebbe ricordare tuttavia all'onorevole… - Sam6844501855 : @Ettore_Rosato @ItaliaViva Guarda caso la parola giustizialista con questa accezione esiste solo nel vocabolario de… - GiuliaFacilla : RT @elio33044815: @Ettore_Rosato Se fosse una riforma seria ed organica, e non una strategia per sfuggire alla giustizia, avreste prima aum… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Rosato Renzi indagato, ora i Pm cercano un possibile reato... ... Renzi stava elencando la mano pesante che la giustizia ha usato nei suoi confronti. "I miei ... Come ci ricorda Ettore Rosato , io ho sempre detto che semmai fondo un partito piuttosto che una corrente ...

Ddl Zan, oggi 13 luglio in Senato: inizia la battaglia tra i partiti ...proprio dei favorevoli e contrari a far diventare legge il testo uscito dalla commissione Giustizia ... Secondo fonti di palazzo, Matteo Renzi e il suo capogruppo Ettore Rosato pensano che, specie tra le ...

Patto dei due Matteo in vista su referendum, fisco ed etica ilGiornale.it Giustizia: Rosato (Iv), ‘maggioranza d’accordo su riforma, problema è nei 5 Stelle’ Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Parlamento sulla giustizia c’è una ampia maggioranza che è d’accordo per superare l’era Bonafede e lo vedremo nei numeri. La nuova riforma della giustizia è anche un im ...

Patto dei due Matteo in vista su referendum, fisco ed etica La doppia campagna referendaria su giustizia e abolizione del reddito di cittadinanza potrebbe sancire il primo vero asse elettorale tra i due Matteo. Salvini e Renzi, da tempo, stanno verificando la ...

... Renzi stava elencando la mano pesante che laha usato nei suoi confronti. "I miei ... Come ci ricorda Ettore, io ho sempre detto che semmai fondo un partito piuttosto che una corrente ......proprio dei favorevoli e contrari a far diventare legge il testo uscito dalla commissione... Secondo fonti di palazzo, Matteo Renzi e il suo capogruppo Ettorepensano che, specie tra le ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Parlamento sulla giustizia c’è una ampia maggioranza che è d’accordo per superare l’era Bonafede e lo vedremo nei numeri. La nuova riforma della giustizia è anche un im ...La doppia campagna referendaria su giustizia e abolizione del reddito di cittadinanza potrebbe sancire il primo vero asse elettorale tra i due Matteo. Salvini e Renzi, da tempo, stanno verificando la ...