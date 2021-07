Gallipoli | la tromba d' aria arriva sulla costa

Advertising

leggoit : #Gallipoli, la tromba d'aria arriva dal mare VIDEO - Borderline_24 : Tromba marina a #Gallipoli: vortice d'aria investe la spiaggia della Purità - antennasud_13 : Maltempo: tromba marina davanti a Gallipoli, nessun danno - barinewstv : Maltempo, tromba marina a Gallipoli - AnsaPuglia : Maltempo: tromba marina davanti a Gallipoli, nessun danno. Nello specchio d'acqua davanti alle mura del borgo salen… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallipoli tromba

Proseguono i fenomeni atmosferici legati al maltempo di questi ultimi giorni in Puglia. Aunad'aria in mare è stata ripresa da vari punti della costa mentre si avvicinava minacciosa.L'ondata di maltempo arrivata al sud continua a tenere con il fiato sospeso i tanti turisti che in questo periodo affollano la Puglia e il Salento , ma anche i residenti che avrebbero voluto passare ...Tromba marina davanti alle mura del borgo salentino, a Gallipoli, davanti alla spiaggia della Purità. Fortunatamente non ci sono stati danni e non ci sono stati feriti ...GALLIPOLI- Una tromba d’aria ben visibile sul mare ha raggiunto in tarda mattinata Gallipoli che è stata colpita, come altre località del Salento, da un’ondata di maltempo. Nonostante [...] ...