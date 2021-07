Fiorentina, Antognoni: “Zero possibilità di discussione, incontro terrificante con Barone” (Di domenica 18 luglio 2021) “Zero possibilità di discussione, prendere o lasciare, tant’è vero che, già prima di rivedere Joe Barone, mi avevano invitato a sgomberare l’ufficio. In cinquant’anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere. Mi hanno detto che, secondo loro, io sono più adatto a seguire il settore giovanile, ma io avevo capito l’antifona sin da quel primo incontro con lo stesso Barone, convocato per parlare del mio futuro nella Fiorentina. Un incontro terrificante, di inaudita freddezza. Mi ha detto: ‘Ti tolgo la prima squadra, ti riduco l’ingaggio, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “di, prendere o lasciare, tant’è vero che, già prima di rivedere Joe, mi avevano invitato a sgomberare l’ufficio. In cinquant’anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere. Mi hanno detto che, secondo loro, io sono più adatto a seguire il settore giovanile, ma io avevo capito l’antifona sin da quel primocon lo stesso, convocato per parlare del mio futuro nella. Un, di inaudita freddezza. Mi ha detto: ‘Ti tolgo la prima squadra, ti riduco l’ingaggio, ...

