F1 | pagelle GP Gran Bretagna | Charles Leclerc superlativo | Lewis Hamilton incontenibile

(Di domenica 18 luglio 2021) Non sono certo mancate le emozioni nel corso delPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Silverstone è successo di tutto. Dall’incidente al via trae Max Verstappen, quindi siamo passati al dominio diche viene superato a soli 3 giri dalla fine contro un “Re Nero” scatenato. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara odierna. LEDEL GP DI2021 – F1...

sportface2016 : #F1, le pagelle del #BritishGP: fulmina #Hamilton, #Leclerc da urlo - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: Lewis #Hamilton 10: finale cannibalesco, mostruoso, dopo una seconda parte di gara condotta su ali di gomme dure. Fortun… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: Lewis #Hamilton 10: finale cannibalesco, mostruoso, dopo una seconda parte di gara condotta su ali di gomme dure. Fortun… - Andyphone : RT @RadioRadioWeb: Lewis #Hamilton 10: finale cannibalesco, mostruoso, dopo una seconda parte di gara condotta su ali di gomme dure. Fortun… - RadioRadioWeb : Lewis #Hamilton 10: finale cannibalesco, mostruoso, dopo una seconda parte di gara condotta su ali di gomme dure. F… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Gran

Queste ledelPremio diBretagna , decimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone , vince in rimonta Lewis Hamilton con la Mercedes. Dietro il ...Fra sprint Race ePremio il compagno di Verstappen non ci capisce quasi niente. Un disastro assoluto. Hamilton 0 Lasciate stare l'ordine d'arrivo. Un veterano pluriridato una cosa così alla ...Non sono certo mancate le emozioni nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Silverstone è successo di tutto. Dall'incidente al ...Le pagelle del GP di Gran Bretagna 2021 di F1. Lewis Hamilton trova l’ottava vittoria nel circuito di casa, al termine di una splendida rimonta cominciata a circa 20 giri dal termine, superando nel fi ...