F1, Lewis Hamilton: “Ho lasciato spazio a Verstappen, dovevo essere aggressivo. Vittoria per il pubblico” (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes è riuscito a imporsi al termine di una gara davvero palpitante e ricca di colpi di scena, in cui ha fatto il bello e il cattivo tempo. Il sette volte Campione del Mondo ha tamponato Max Verstappen in avvio del secondo giro, mentre stava cercando di superare l’olandese per il primo posto dopo un duello serrato nella tornata d’apertura. Il padrone di casa è stato penalizzato di dieci secondi, ha dovuto ricostruire la sua corsa e a un paio di giri dal termine è riuscito a operare il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha vinto il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes è riuscito a imporsi al termine di una gara davvero palpitante e ricca di colpi di scena, in cui ha fatto il bello e il cattivo tempo. Il sette volte Campione del Mondo ha tamponato Maxin avvio del secondo giro, mentre stava cercando di superare l’olandese per il primo posto dopo un duello serrato nella tornata d’apertura. Il padrone di casa è stato penalizzato di dieci secondi, ha dovuto ricostruire la sua corsa e a un paio di giri dal termine è riuscito a operare il ...

