F1, come sta Max Verstappen dopo l’incidente? Pilota in ospedale, situazione sotto controllo (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen è incappato in un brutto incidente durante il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. L’olandese si trovava al comando della gara ma in avvio del secondo giro, dopo un duello serratissimo con Lewis Hamilton nel corso della prima tornata, è stato tamponato dal britannico ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Un impatto davvero brutale per il leader della classifica generale, che è uscito visibilmente frastornato dal suo abitacolo oltre che chiaramente arrabbiato per la manovra molto discutibile del suo avversario. come sta Max ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Maxè incappato in un brutto incidente durante il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. L’olandese si trovava al comando della gara ma in avvio del secondo giro,un duello serratissimo con Lewis Hamilton nel corso della prima tornata, è stato tamponato dal britannico ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Un impatto davvero brutale per il leader della classifica generale, che è uscito visibilmente frastornato dal suo abitacolo oltre che chiaramente arrabbiato per la manovra molto discutibile del suo avversario.sta Max ...

