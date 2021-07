Danilo Fappani naviga Umberto Scandola a Roma

Leggi su rallyeslalom

(Di domenica 18 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Saràad affiancare il veroneseal RallyCapitale, gara valida come terzo round del FIA European Rally Championship e come quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, sulla Hyundai I20 R5 del team Hyundai Rally Team Italia.tore di grandissima esperienza, nel suo curriculum figurano quasi 500 gare con 42 L'articolo proviene da RS E OLTRE.