Covid, news. Bollettino di oggi: 3.127 contagi, 3 morti. Tasso di positività a 1,9%. LIVE (Di domenica 18 luglio 2021) Curva dei contagi in salita: attesa per il nuovo Bollettino. Martedì la cabina di regia per discutere del cambio dei parametri per i colori delle regioni e della possibile estensione dell'obbligo del green pass a luoghi e mezzi pubblici come cinema e treni. Stretta sugli ingressi in Francia, dopo Barcellona anche l'isola greca di Mykonos adotta il coprifuoco notturno. Regno Unito, Johnson non si isola dopo contatto con un positivo. I Labour lo attaccano e il premier fa marcia indietro: andrà in isolamento

