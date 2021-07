Covid Italia, Vaia: “Momento cruciale ma no allarmi ingiustificati” (Di domenica 18 luglio 2021) “I ricoveri allo Spallanzani sono in diminuzione rispetto a ieri, e ricordo che l’Istituto accoglie pazienti anche dagli altri ospedali. Si conferma dunque che sono in aumento i contagi ma non le ospedalizzazioni. Un appello anche ai media: non creiamo allarmismi. Serve grande attenzione, siamo in Momento cruciale, ma non roviniamo la stagione con allarmi ingiustificati. Niente lassismo ma nessuna catastrofe in arrivo”. Lo rimarca il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commentando i dati del bollettino quotidiano dell’istituto. Allo Spallanzani di Roma “sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) “I ricoveri allo Spallanzani sono in diminuzione rispetto a ieri, e ricordo che l’Istituto accoglie pazienti anche dagli altri ospedali. Si conferma dunque che sono in aumento i contagi ma non le ospedalizzazioni. Un appello anche ai media: non creiamosmi. Serve grande attenzione, siamo in, ma non roviniamo la stagione con. Niente lassismo ma nessuna catastrofe in arrivo”. Lo rimarca il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, commentando i dati del bollettino quotidiano dell’istituto. Allo Spallanzani di Roma “sono ...

