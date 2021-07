Covid Grecia | a Mykonos torna il coprifuoco | nuove restrizioni e stop alla musica nei locali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 luglio 2021) Ail. Il governo ha deciso di adottare per l’isola grecaa causa dell’aumento dei contagi nel corso delle ultime settimane. Il Coronavirus quindi continua a far paura, a tenere alta l’attenzione degli esperti è la diffusione della Variante Delta, per via della sua maggiore contagiosità. Leggi anche: Variante Delta, dove è più diffusa in Italia: la mappa dei contagi e dei focolai in vacanza, ecco i posti più colpiti AilTra l’una e le sei del mattino a...