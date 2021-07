Calciomercato Milan: due casi da risolvere in difesa. Lo scenario (Di domenica 18 luglio 2021) La difesa è il reparto al momento più completo in casa Milan. Con l’arrivo di Ballo-Touré e il riscatto di Tomori La difesa è il reparto al momento più completo in casa Milan. Con l’arrivo di Ballo–Touré e il riscatto di Tomori, Stefano Pioli ora è più tranquillo. Rimangono ancora due casi da risolvere: innanzitutto il rinnovo di Romagnoli, senza il quale sorgerebbe la necessità di cercare un nuovo centrale per il futuro. Infine un terzino destro che possa alternarsi con Davide Calabria sulla fascia. Difficile che possa tornare Diogo Dalot, Maldini sta valutando altri profili a basso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Laè il reparto al momento più completo in casa. Con l’arrivo di Ballo-Touré e il riscatto di Tomori Laè il reparto al momento più completo in casa. Con l’arrivo di Ballo–Touré e il riscatto di Tomori, Stefano Pioli ora è più tranquillo. Rimangono ancora dueda: innanzitutto il rinnovo di Romagnoli, senza il quale sorgerebbe la necessità di cercare un nuovo centrale per il futuro. Infine un terzino destro che possa alternarsi con Davide Calabria sulla fascia. Difficile che possa tornare Diogo Dalot, Maldini sta valutando altri profili a basso ...

