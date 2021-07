Alluvione in Germania, 156 le vittime. Merkel sui luoghi del disastro (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania : lo ha reso noto questa mattina la polizia in un comunicato. In Belgio , intanto, il totale dei morti si mantiene invariato a... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito ad almeno 156 il bilancio delledel maltempo in: lo ha reso noto questa mattina la polizia in un comunicato. In Belgio , intanto, il totale dei morti si mantiene invariato a...

