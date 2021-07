Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 luglio 2021)DEL 17 LUGLIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI APRIAMO CON VIA BRACCIANESE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; AL MOMENTO ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE, CON CODE TRA IL RACCORDO E CASAL BERNOCCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E LO SVINCOLO PER LATINA CENTRO IN DIREZIONE DI TERRACINA. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO ...