Venerato: "Tutino-Parma, si sta trovando l'intesa" (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss Napoli, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Tutino? Il Parma non supera l’offerta di 5.5 mln, il Napoli ha abbassato la richiesta da 10 a 6.5 milioni. L’operazione dovrebbe chiudersi, si sta cercando l'intesa definitiva. Il Napoli è disposto a cedere il giocatore solo definitivamente". Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss Napoli, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “? Ilnon supera l’offerta di 5.5 mln, il Napoli ha abbassato la richiesta da 10 a 6.5 milioni. L’operazione dovrebbe chiudersi, si sta cercando l'definitiva. Il Napoli è disposto a cedere il giocatore solo definitivamente".

