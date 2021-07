Tokyo 2020, Daniele Garozzo e Alice Volpi: «Ancora più belle le Olimpiadi insieme» (Di sabato 17 luglio 2021) Giovani, carini e decisamente molto occupati. A preparare le Olimpiadi, le prime che vivranno insieme da atleti. Daniele Garozzo e Alice Volpi, la coppia del fioretto italiano, sono pronti. Nella valigia per Tokyo hanno messo le armi, le maschere, le divise. E, garantiscono entrambi, se non scorderanno nulla a Roma, dove vivono insieme, il merito sarà tutto di Alice. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Giovani, carini e decisamente molto occupati. A preparare le Olimpiadi, le prime che vivranno insieme da atleti. Daniele Garozzo e Alice Volpi, la coppia del fioretto italiano, sono pronti. Nella valigia per Tokyo hanno messo le armi, le maschere, le divise. E, garantiscono entrambi, se non scorderanno nulla a Roma, dove vivono insieme, il merito sarà tutto di Alice.

