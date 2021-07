Tagli di capelli corti estate-autunno 2021: il pixie cut di Sharon Stone (Di sabato 17 luglio 2021) I Tagli di capelli corti sono i veri protagonisti della moda estate-autunno 2021. In particolare risulta essere di tendenza il pixie cut, sfoggiato all'ultimo Festival di Cannes da Sharon Stone. Questo hairstyle regala all'attrice un look molto sbarazzino e giovanile. Tendenze Tagli capelli corti: il Taglio sbarazzino di Sharon Stone A 63 anni Sharon Stone ha optato per un pixie cut ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 luglio 2021) Idisono i veri protagonisti della moda. In particolare risulta essere di tendenza ilcut, sfoggiato all'ultimo Festival di Cannes da. Questo hairstyle regala all'attrice un look molto sbarazzino e giovanile. Tendenze: ilo sbarazzino diA 63 anniha optato per uncut ...

