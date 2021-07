Scuola e varianet Delta il fantasma della Dad sul rientro in presenza

Advertising

Pesa sulle spalle dell'esecutivo il rapporto piuttosto negativo dell'Invalsi. Dopo un anno di didattica a distanza uno studente su due in italia è uscito dal liceo senza le necessarie competenzePesa sulle spalle dell'esecutivo il rapporto dell'Invalsi. Dopo un anno di dad uno studente su due in italia e' uscito dal liceo senza avere le necessarie competenzeLa variante Delta spaventa le vacanze degli italiani all'estero. I rientri dei primi giovani partiti per le Baleari o per le isole della Grecia hanno mostrato i rischi di un viaggio senza ...Il numero dei contagi si sta rialzando. Chi diventa positivo al Covid (variante delta) ed è vaccinato, secondo i primi riscontri, contrae una forma meno grave della malattia.