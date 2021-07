Saper fare, saper attrarre: così riparte il made in Italy (Di sabato 17 luglio 2021) Prima tavola rotonda della ripartenza sul made in Italy, la festa del sito nicolaporro.it. Apre il dibattito il sindaco della città pugliese, Antonio Decaro. Poi, sotto la direzione di Nicola Porro, si alternano Guido Grimaldi (Commercial director Grimaldi Group), Francesco Casillo (ad Molino Casillo), Fabio Lazzerini (ad Ita), Sir Rocco Forte (presidente Rocco Forte Hotels) e Marco Pozzo (ad Driade e FontanaArte). L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 luglio 2021) Prima tavola rotonda dellanza sulin, la festa del sito nicolaporro.it. Apre il dibattito il sindaco della città pugliese, Antonio Decaro. Poi, sotto la direzione di Nicola Porro, si alternano Guido Grimaldi (Commercial director Grimaldi Group), Francesco Casillo (ad Molino Casillo), Fabio Lazzerini (ad Ita), Sir Rocco Forte (presidente Rocco Forte Hotels) e Marco Pozzo (ad Driade e FontanaArte). L'articolo proviene da Nicola Porro.

Ultime Notizie dalla rete : Saper fare Alitalia - Ita, la rivelazione dell'ad: "Così abbiamo convinto l'Ue" "Deve essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo sapere fare ma anche saper attrarre", è lo spunto da cui parte la prima tavola rotonda de La Ripartenza , kermesse ideata da ...

Movimento per la vita incontra il nuovo Arcivescovo La rete associativa e del volontariato da una parte, la classe politica e dirigente dall'altra, devono saper fare quadrato e accompagnare con entusiasmo e determinazione il nuovo cammino pastorale del neo Arcivescovo di Rossano - Cariati, monsignor Maurizio Aloise. È, questo, l'auspicio del presidente ...

Gino Chabod, l'artigiano del legno che insegna ai bambini il "saper fare" Italia che Cambia "Saper fare e saper attrarre". Così riparte il Made in Italy Dopo la crisi scatenata dal coronavirus, qual è il ruolo del made in Italy? Con Nicola Porro ne discutono amministratori delegati e imprenditori ...

