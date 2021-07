Raccolta differenziata, 6 etichette su 10 non dicono la verità (Di sabato 17 luglio 2021) Si fa presto a dire: «Occhio all’etichetta». Se questa però non dice la verità come si fa? EconomiaCircolare.com e l’app Junker hanno fatto un esperimento per verificare quanto siano chiare le informazioni su composizione e riciclabilità che si trovano nelle etichette dei prodotti. Ne è venuto fuori che c’è ancora molta confusione e che non è sempre facile capire se un materiale va nella plastica, fra la carta oppure è indifferenziato. Secondo la ricerca in 6 casi su 10 quello che dicono le etichette non è corretto. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Si fa presto a dire: «Occhio all’etichetta». Se questa però non dice la verità come si fa? EconomiaCircolare.com e l’app Junker hanno fatto un esperimento per verificare quanto siano chiare le informazioni su composizione e riciclabilità che si trovano nelle etichette dei prodotti. Ne è venuto fuori che c’è ancora molta confusione e che non è sempre facile capire se un materiale va nella plastica, fra la carta oppure è indifferenziato. Secondo la ricerca in 6 casi su 10 quello che dicono le etichette non è corretto.

