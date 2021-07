Psg | Pochettino stecca la prima amichevole stagionale | è solo 2-2 con lo Chambly

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Paris Saint-Germainlapre-campionato con lo, club che milita nella terza divisione francese, contro il quale i parigini non sono andati oltre il 2-2. Non bastano, dunque, le reti di Mauro Icardi al 19? su rigore e Xavi Simons al 64?: a rispondere alle marcature del Psg sono Heinry al 57? e Doucore all’89’. Mauricio, ad ogni modo, ha mandano in campo molti giovani con poca esperienza, in attesa del rientro dei big dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. SportFace.

