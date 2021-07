Pd | “Dichiarazioni Annunziata fuori contesto | quelle di Lepore anche incomprensibili”

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma della segreteria provinciale di Benevento del Partito Democratico. “Il segretario regionale del PD, privo di qualsiasi competenza in tema di alleanze negli enti locali, al termine della sua visita a Benevento, ospite della Sala Giunta dell’amministrazione Mastella, ha diramato un comunicato nel quale auspica la formazione di una Coalizione simile a quella che sostenne, vittoriosamente, il presidente De Luca nel settembre dello scorso anno, eventualmenteallargata al M5S. Con perfetto tempismo, siamo felici di riscontrare, come da noi auspicato fin da gennaio, che il Movimento ...

E dato che siamo in campagna elettorale e levanno come l'acqua e ad azzuffarsi sono ... Egli si stupisce del fatto che ad una sua critica sulla presenza a Benevento di Leo......che un attimo dopo le sue cervellotiche, ha fatto affiggere dei manifesti in città con tanto di simbolo ufficiale che confermavano il sostegno a Perifano. Inoltre, se davvero...Le dichiarazioni di Annunziata, così come il documento esaminato ed ampiamente bocciato il 17.12.2020, al di là dei giri di parole e delle locuzioni di puro genere non nominano mai la parola magica ...All’ordine del giorno vi erano le motivazioni che hanno spinto alla dichiarazione dello stato di agitazione. Lunedì alle 11.30 nuova conferenza stampa presso la Sala dell’Ordine dei Medici di Cosenza ...