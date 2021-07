Musica in lutto, morto il componente dello storico gruppo. L’annuncio del figlio: “Papà non c’è più” (Di sabato 17 luglio 2021) Musica in lutto, la notizia della morte del chitarrista e componente della famosa band è stata confermata dal figlio Sebastian, che ha condiviso un post sui social. “Ho appena ricevuto la chiamata… Mio padre, il mio eroe e il mio idolo, è morto oggi. Sono senza parole. Ti voglio bene Papà”. Il ricordo è arrivato ovviamente anche dagli altri componenti della band: “La nostra profonda tristezza non basta per descrivere la sensazione di aver perso il nostro fratello Jeff. Il legame tra noi in decenni di Musica e tour in tutto il mondo è qualcosa che come band abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021)in, la notizia della morte del chitarrista edella famosa band è stata confermata dalSebastian, che ha condiviso un post sui social. “Ho appena ricevuto la chiamata… Mio padre, il mio eroe e il mio idolo, èoggi. Sono senza parole. Ti voglio bene”. Il ricordo è arrivato ovviamente anche dagli altri componenti della band: “La nostra profonda tristezza non basta per descrivere la sensazione di aver perso il nostro fratello Jeff. Il legame tra noi in decenni die tour in tutto il mondo è qualcosa che come band abbiamo ...

PasqualeMarro : #Lutto nella musica cantante muore in circostanze misteriose - infoitcultura : Lutto nella musica: la storica band piange il suo chitarrista - infoitcultura : Lutto nella musica: morto chitarrista dei Cindarella, cause misteriose - zazoomblog : Lutto nella musica: un cantante muore in circostanze misteriose - #Lutto #nella #musica: #cantante - infoitcultura : Lutto nella musica, morto un grande del rock mondiale -