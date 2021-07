Maria De Filippi | ‘brutto colpo’ per suo figlio Gabriele | è successo dopo il lockdown

(Di sabato 17 luglio 2021)De, brutto colpo per suosubitoil: soltanto adesso l’ha rivelato, difficile da mandare giù. In attesa di una nuova e sorprendente stagione televisiva,Desi sta godendo le sue meritate vacanze estive. Come da diversi anni a questa parte, anche questo è stato un anno piuttosto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Maria De Filippi quell’incidente del passato: ne porta il segno - #Maria #Filippi #quell’incidente - missbuonanotte : enzo paolo turchi + boris johnson = maria de filippi - davided81 : Il figlio di Maria De Filippi è tornato single ora fatemi capire chi è quella matta che ha rinunciato ad avere Maria e Maurizio come suoceri - infoitcultura : Maria De Filippi: “Mio figlio ha preso una bella batosta” - CarloBolognesi1 : @Paolor_it @pietroraffa Nella vita delle persone scava Barbara d'Urso o Maria de Filippi per fare le trasmissioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

La regina della tv in vacanza si concede giorni di mare e sole con la famiglia. L'estate dei vip italiani. Come ogni anno la regina della tv italiana,Desi regala qualche giorno di sole e mare insieme a marito e figlio. La sua meta ideale è l'Argentario , dove la coppia possiede una villa, località Ansedonia. Una grande dimora immersa ...Denon ha mai nascosto la scarsa passione per la cucina . Durante un'intervista rilasciata al programma ' Vieni da me ', condotto da Caterina Balivo , la Deha dichiarato di ...Maria De Filippi, brutto colpo per suo figlio Gabriele subito dopo il lockdown: soltanto adesso l'ha rivelato, difficile da mandare giù.Maria De Filippi conduttrice televisiva, è alla ricerca di nuovi tronisti da porre all’interno del suo programma Uomini e Donne. Basta persone già viste in altre trasmissioni, basta ad influencer o ...