Locatelli, nell’affare tra Juventus e Sassuolo esce di scena una contropartita (Di sabato 17 luglio 2021) Locatelli Juventus, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell’affare con il Sassuolo per il centrocampista classe ’98 Si torna a parlare dell’affare Locatelli Juve nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che riprende quanto detto ieri sull’incontro avvenuto con il Sassuolo. Ancora distanza tra domanda e offerta, con il centrocampista che attende l’evolversi della trattativa. Intanto cambia un possibile scenario nell’operazione. Radu Dragusin, chiacchierato a lungo come contropartita per abbassare il prezzo di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021), cambia lorio: quel giocatore non rientra piùcon ilper il centrocampista classe ’98 Si torna a parlare dell’affareJuve nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che riprende quanto detto ieri sull’incontro avvenuto con il. Ancora distanza tra domanda e offerta, con il centrocampista che attende l’evolversi della trattativa. Intanto cambia un possibilerio nell’operazione. Radu Dragusin, chiacchierato a lungo comeper abbassare il prezzo di ...

Advertising

Gngsudc : RT @gilnar76: Locatelli Juve, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell’affare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Locatelli Juve, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell’affare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Locatelli Juve, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell'affare - - infoitsport : Locatelli Juve: doppia contropartita nell'affare. C'è la conferma - junews24com : Locatelli Juve: doppia contropartita nell'affare. C'è la conferma - -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli nell’affare Locatelli Juve, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell'affare Juventus News 24