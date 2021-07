La commissione d’inchiesta sulla pandemia non indagherà sul governo e sull’Oms: «Schiaffo alle vittime» (Di sabato 17 luglio 2021) La commissione d’inchiesta della Camera sulla pandemia di Coronavirussi occuperà solo di quanto accaduto prima del 30 gennaio 2020, il giorno prima della dichiarazione d’emergenza nazionale. E riguarderà solo quello che è accaduto in Cina senza prendere in considerazione il ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel testo istitutivo la commissione avrebbe dovuto indagare «sulle cause dello scoppio di Sars-CoV2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’Organizzazione mondiale della Sanità per evitare la propagazione nel mondo». Successivamente è stato aggiunto il ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Ladella Cameradi Coronavirussi occuperà solo di quanto accaduto prima del 30 gennaio 2020, il giorno prima della dichiarazione d’emergenza nazionale. E riguarderà solo quello che è accaduto in Cina senza prendere in considerazione il ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel testo istitutivo laavrebbe dovuto indagare «sulle cause dello scoppio di Sars-CoV2 econgruità delle misure adottate dagli Stati e dall’Organizzazione mondiale della Sanità per evitare la propagazione nel mondo». Successivamente è stato aggiunto il ...

Advertising

NicolaPorro : Si parla di una commissione d’inchiesta sul Covid. Ma guardate su cosa non si può indagare... ?? - reportrai3 : La Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia: l'attività dei magistrati onorar… - Alessan34900870 : RT @NicolaPorro: Si parla di una commissione d’inchiesta sul Covid. Ma guardate su cosa non si può indagare... ?? - MaurizioTorchi2 : RT @NicolaPorro: Si parla di una commissione d’inchiesta sul Covid. Ma guardate su cosa non si può indagare... ?? - GiovannaCampi6 : RT @NicolaPorro: Si parla di una commissione d’inchiesta sul Covid. Ma guardate su cosa non si può indagare... ?? -