Juve 'Ancora tu': si pensa ad uno scambio con una big europea (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo l'infortunio di Arthur la Juve cerca un regista: si valuta il ritorno di Pjanic con il centrocampista che arriverebbe con uno scambio L'infortunio del brasiliano Arthur ha complicato i piani della Juve di Massimiliano Allegri che, come primo rinforzo per il calciomercato, avrebbe chiesto un regista per il centrocampo. La pista Locatelli resta, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

