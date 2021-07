Inondazioni in Belgio | bilancio sale a 27 morti

Advertising

EnricoLetta : Il disastro che sta travolgendo l’Europa, la Germania, il Belgio ci riguarda tutti. La ribellione del clima è una r… - Palazzo_Chigi : Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gr… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - eteinvincibles : RT @jemenfousoui: (A sinistra) foto degli abitanti dopo le inondazioni improvvise a Liegi, in Belgio oggi (A destra) 'I politici discutono… - heytherecloudy : RT @jemenfousoui: (A sinistra) foto degli abitanti dopo le inondazioni improvvise a Liegi, in Belgio oggi (A destra) 'I politici discutono… -

Bruxelles . Lein Germania,, Paesi Bassi e Lussemburgo, con il tragico bilancio di vite umane e devastazione, confermano la gravità dei cambiamenti climatici estremi. L'Unione europea ambisce a ...A cui si aggiungono le 27 vittime, ultimo aggiornamento, in. I tedeschi non si sentono più ... Inoltre ieri, come conseguenza delle le forti, nella città di Erftstadt - Blessem, a 40 ...Flamia Bussotti per Il Messaggero alluvioni e frane in germania L'EMERGENZA BERLINO La pioggia diminuisce lentamente, ma aumenta il numero dei morti delle inondazioni che da giorni si abbattono sulla ...Le piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni hanno causato centinaia di morti e dispersi in Germania, Belgio e Lussemburgo ...