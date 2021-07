Immissioni in ruolo scuola secondaria 2021, assegnazione sedi: prima concorso straordinario 2020 e poi STEM (Di sabato 17 luglio 2021) I vincitori del concorso per le discipline scientifiche STEM avranno assegnate le sedi dopo gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020. Ecco cosa prevede la bozza delle istruzioni operative ai fini delle Immissioni in ruolo a.s. 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 luglio 2021) I vincitori delper le discipline scientificheavranno assegnate ledopo gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del. Ecco cosa prevede la bozza delle istruzioni operative ai fini delleina.s./22. L'articolo .

