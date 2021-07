Green pass, l’allarme di Giorgetti: “Perché può essere pericoloso” (Di sabato 17 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo dal palco del teatro Petruzzelli di Bari per la festa della Ripartenza, ha lanciato un allarme sul Green pass in vista della cabina di regia del governo che si terrà nei prossimi giorni: “Penso che il Green pass – ha spiegato Giorgetti – sia giusto, oltre che utile, per grandi eventi come gli stadi e per quelli legati allo svago come le discoteche. Trovo invece pericoloso vincolarlo ai diritti di cittadinanza, non va bene che sei cittadino solo se hai il Green pass, va ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervenendo dal palco del teatro Petruzzelli di Bari per la festa della Ripartenza, ha lanciato un allarme sulin vista della cabina di regia del governo che si terrà nei prossimi giorni: “Penso che il– ha spiegato– sia giusto, oltre che utile, per grandi eventi come gli stadi e per quelli legati allo svago come le discoteche. Trovo invecevincolarlo ai diritti di cittadinanza, non va bene che sei cittadino solo se hai il, va ...

