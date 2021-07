**Giustizia: Renzi, ‘riforma Cartabia primo passo per dimenticare Bonafede’** (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “La riforma Cartabia non è la riforma della giustizia totale. Il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei. Ci toglie dal meccanismo di Bonafede, quel ministro che andava in tv a dire che gli innocenti non vanno in carcere”. Così Matteo Renzi presentando il suo libro ‘Controcorrente’ a Rapallo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “La riformanon è la riforma della giustizia totale. Ilnon ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei. Ci toglie dal meccanismo di Bonafede, quel ministro che andava in tv a dire che gli innocenti non vanno in carcere”. Così Matteopresentando il suo libro ‘Controcorrente’ a Rapallo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giustizia: Renzi, 'riforma Cartabia primo passo per dimenticare Bonafede' Affaritaliani.it Giustizia: Renzi, 'guerra dei 30 anni iniziata con Tangentopoli' Roma, 17 lug. "La giustizia è un problema per tutti in questo Paese, indipendentemente da me. Io sono tranquillissimo per me, ma quando vedo centinaia di impren ...

