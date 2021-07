Giulia Provvedi, brutto incidente in spiaggia: dente scheggiato (Di sabato 17 luglio 2021) L'ex vincitrice dell'Isola dei Famosi, Giulia Provvedi, è stata protagonista di un brutto incidente mentre si trovava in spiaggia. La cantante, che con la sorella gemella Giulia forma il duo "Le Donatella", si stava scatenando sul bagnasciuga con la sua solita esuberanza contagiosa. incidente in spiaggia per Giulia Provvedi Questa volta però mentre ballava a ritmo sfrenato in bikini, brandendo una bottiglia di birra in mano, qualcosa è andato storto: la 27enne è inciampata sulla sabbia ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 luglio 2021) L'ex vincitrice dell'Isola dei Famosi,, è stata protagonista di unmentre si trovava in. La cantante, che con la sorella gemellaforma il duo "Le Donatella", si stava scatenando sul bagnasciuga con la sua solita esuberanza contagiosa.inperQuesta volta però mentre ballava a ritmo sfrenato in bikini, brandendo una bottiglia di birra in mano, qualcosa è andato storto: la 27enne è inciampata sulla sabbia ...

Advertising

GossipItalia3 : Giulia Provvedi cade e si spacca un dente: il video dell’incidente della cantante de Le Donatella #gossipitalianews - zazoomblog : Giulia Provvedi lascia senza parole i fan: bagno sexy col costume di brioche - #Giulia #Provvedi #lascia #senza - zazoomblog : Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi: cade e si spacca un dente - #Incidente #spiaggia #Giulia - zazoomblog : Giulia Provvedi incidente social: per fare un [VIDEO] si rompe un dente - #Giulia #Provvedi #incidente #social: - GiuseppeporroIt : Giulia Provvedi, incidente in spiaggia per l'ex gieffina: cade e si rompe un dente (VIDEO) #giuliaprovvedi -