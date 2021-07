GF Vip 5 Gossip | Rosalinda nega il bacio con Dayane Mello | “E’ stata lei a baciarmi”

(Di sabato 17 luglio 2021) E’ amore traCannavò e, dopo il Gf vip 5? Questo è l’interrogativo generale del momento, esploso in rete su un nuovoche le due ex gieffine vip si sono scambiate sotto l’occhio indiscreto di alcuni fotografi. A riportarne online dei curiosi dettagli ci ha pensato in particolare un fotografo, che rimarca quanto ilsia stato sentito da entrambe le ex gieffine, per smentire questointerviene. Vi svisceriamo tutti i particolari succulenti qui di seguito. Gf vip 5,Cannavò e...

novelamata1 : @brunellarovetta @MariaP36571316 @sunwayisokAG @davideyws @krimarty Commento il GfVip che ho seguito fin poco tempo… - giuliasenzanome : @claudiaheda è quarta ?? contattano i ristoranti per fare articoli su cosa mangiano i vip. Questa sarà partita dal g… - stella87083758 : @007Josip oppini era fidanzato e lei ci entrava nel letto con una figlia la guardava,con nardi ti consiglio di legg… - ReTwitStorm_ita : “Il #Sogno di una vita”. La #Coppia vip lo #Annuncia così: #Presto #Genitori: “#Siamo #Giovani ma pronti”… - ReTwitStorm_ita : “Ore di #Sesso ogni #Giorno”. #Coppia vip #Adulta ma #Focosa. E #Senza #Freni -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gossip

ComingSoon.it

Da qualche ora è diventato virale un video di Giulia Provvedi pubblicato su Instagram . La 27enne emilina, stava correndo in spiaggia con una bottiglia di birra in mano, e, scivolando, si è rotta un ...L'ex cavaliere, infatti, nel dating show condotto da Maria De Filippi non si è mai risparmiato, così come a Temptation Islandoppure al Grande Fratello: nel bene o nel male, Sossio ha sempre ...Il personaggio della foto è oggi un VIP molto chiacchierato e sempre al centro delle polemiche. E' stato sposato con un ex modella. Chi è?Sossio ha un messaggio per i suoi hater, i quali non smettono di stargli alle calcagna. Uomini e Donne, Sossio Aruta non ci sta: "Nessuno mi ha regalato niente!" Sossio Aruta è uno dei volti più noti ...