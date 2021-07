Germania devastata dalle inondazioni | oltre 130 vittime Crolla una diga nella Ruhr | centinaia di evacuati

(Di sabato 17 luglio 2021) Diventa di giorno in giorno più pesante il bilancio delledella violenta ondata di maltempo che almeno da giovedì scorso 15 luglio sta seminando morte e distruzione in, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese più colpito è ladove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133. In totale i morti in Europa sono a oggi almeno 160. Renania e Vestfalia in ginocchio La polizia di Coblenza, nell’ovest della, ha fatto sapere che “secondo le ultime informazioni disponibili 90 persone hanno perso la vita”regione della Renania-Palatinato, una ...

Si aggrava intanto il bilancio complessivo dei morti in Europa superando 150 , oltre 100 dei quali proprio in, tra cui vigili del fuoco. Più di mille persone risultano ancora disperse , ...Armin Laschet, governatore del Nord Reno - Westfalia e aspirante successore della cancelliera Angela Merkel, ha sottolineato i danni economici agli abitanti del Land più popoloso della. Le ...mq, in certe zone anche 160 litri. Potranno esondare Inn e Salzach. pic.twitter.com/mRd5cSE4sF L'ondata di maltempo ha devastato devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. In totale ...Aumenta il bilancio delle vittime causate dal maltempo che ha messo in ginocchio Germania, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. In Germania sono 133 i morti e centinaia i dispersi. In Belgio 41mila persone ...