G8 Genova | Strasburgo | inammissibili ricorsi poliziotti scuola Diaz

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcuni poliziotti che erano stati condannati per l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. "Alla luce di tutte le prove di cui dispone - si legge nella sentenza - , la Corte ritiene che i fatti presentati non rivelino alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà"