G8 di Genova | la Corte dei diritti dell’uomo respinge il ricorso dei poliziotti condannati per la Diaz

A 20 anni esatti dal G8 didel luglio 2001,laeuropea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) ha dichiarato"inammissibili'i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l'irruzione alla scuola Diaz. Per la,i ..."Inammissibili i ricorsi dei poliziotti" A 20 anni esatti dal G8 didel luglio 2001, laeuropea dei Diritti dell'Uomo ha infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo ...Inammissibili i ricorsi di Nucera e Panzieri condannati per l'irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 del 2001 di Genova ...STRASBURGO - A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001,la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) ha dichiarato"inammissibili'i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l'irru ...