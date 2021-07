Franco Oppini | la confessione hot | «Con Ada Alberti facciamo l’amore per otto ore al giorno»

(Di sabato 17 luglio 2021)ha confessato il segreto del suo amore con Ada: «Il nostro segreto è fareperore al. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto». Il comico ha spiegato quindi che tra lui e la moglie, con cui condivide la vita ormai da diversi anni, c’è sempre una passione molto forte e scottante. L’ex marito di Alba Parietti, senza troppo pudore, ha svelato che il segreto del suo matrimonio è proprio tra le lenzuola. In un’intervista al settimanale Nuovo ha raccontato del rapporto con Ada, che va ormai avanti da 18 anni spiegando che per loro il ...

gilnar76 : FRANCO OPPINI ED ADA ALBERTI FANNO L'AMORE 8 VOLTE AL GIORNO...beati a loro... #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - ClaCapriotti : Franco Oppini rivela di fare sesso 8 ore al giorno. Ma quelle occhiaie rivelano che mente. - infoitcultura : Il segreto della relazione di Franco Oppini e Ada Alberti: 'Otto ore d'amore al giorno' - paartynaauseous : RT @kfriedstripper: le persone che difendono ancora oppini e pensano che lui queste cose non le dica quando fa scherzi agli amici usando l’… - andal68 : RT @LucillaMasini: Franco Oppini rivela: 'Faccio l'amore con Ada Alberti 8h al giorno'. La Pfizer ringrazia. #Oppini #Viagra #Pfizer #Ad… -

Mejo di Rocco Siffredi. Sotto l'aspetto gracile e il fisico asciutto, si nasconde un insospettabile stallone. L'attore comico, ex marito di Alba Parietti, ha rivelato in un'intervista al settimanale Nuovo, il dettaglio hot del suo matrimonio con l'astrologa Ada Alberti: 'Il nostro segreto è fare l'amore per ...La coppia, sposata da 18 anni, ha raccontato dei particolari ...Il 20 luglio si festeggeranno i 70 anni di Jerry Calà in compagnia di tanti ospiti e la reunion de I Gatti di Vicolo Miracoli ...La passione è decisamente alle stelle tra Franco Oppini e Ada Alberti, dopo ben 18 anni di matrimonio. “Il nostro segreto è fare l’amore 8 ore al giorno”, ha svelato il papà di Francesco Oppini, già c ...