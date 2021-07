Donna uccisa a Somma, il sindaco Di Sarno: “Tanta rabbia e dolore, rispetto per le donne” (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Il sentimento è di rabbia e dolore. Non è possibile che venga uccisa una Donna. Noi siamo per il rispetto della vita, il rispetto delle donne e siamo contro ogni forma di violenza”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, oggi a margine del flashmob hashtag #noallaviolenza #siallavita. Il sindaco si è soffermato anche su altri eventi di cronaca, in relazione a recenti aggressioni. “A Santa Maria delle Grazie a Castello – ha affermato Salvatore Di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Il sentimento è di. Non è possibile che vengauna. Noi siamo per ildella vita, ildellee siamo contro ogni forma di violenza”. Lo ha dichiarato Salvatore DidiVesuviana, oggi a margine del flashmob hashtag #noallaviolenza #siallavita. Ilsi è soffermato anche su altri eventi di cronaca, in relazione a recenti aggressioni. “A Santa Maria delle Grazie a Castello – ha affermato Salvatore Di ...

anteprima24 : ** Donna uccisa a Somma, il sindaco Di Sarno: 'Tanta rabbia e dolore, rispetto per le donne' **… - Scisciano : Flash Mob oggi a Somma Vesuviana, #noallaviolenza #siallavita: all’indomani dell’assassinio di Vincenza Tortora: Sa… - Italia_Notizie : Donna uccisa a Somma Vesuviana: il marito si costituisce e confessa. In un audio la registrazione del litigio - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Donna uccisa a Somma Vesuviana: il marito si costituisce e confessa. In un audio la registrazione del litigio https://… - fattoquotidiano : Donna uccisa a Somma Vesuviana: il marito si costituisce e confessa. In un audio la registrazione del litigio -