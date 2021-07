DIRETTA F1 | Sprint Race GP Gran Bretagna LIVE | la novità dell’anno | gara che funge da qualifica!

(Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifica venerdì – PresentazioneSilverstone – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella Qualifica(o) valevole per ilPremio di2021, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Giornata storica a Silverstone, culla della massima categoria automobilistica globale, teatro quest’oggi di un nuovo format di qualifica per ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MIGLIOR TEMPO PER LEWIS HAMILTON (#Q3??) Scatterà primo nella Sprint Qualifying di domani IL RESOCONTO ??… - SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Le Red Bull tornano davanti (-30 ?? ) ?? Le Ferrari montano gomma rossa LIVE ? - leclerc16CL : RT @SkySportF1: ?? Le Red Bull tornano davanti (-30 ?? ) ?? Le Ferrari montano gomma rossa LIVE ? - MARCO196913 : RT @SkySportF1: ?? VERSTAPPEN VOLA NELLE FP2 ?? Le Ferrari vanno fortissimo LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sprint

Classifica piloti e costruttori Libere eRace inLa griglia di partenza dellaRace Fila 1 1. Lewis Hamilton Mercedes 1'26"134 2. Max Verstappen Red Bull 1'26"209 Fila 2 3. ...14.09 In casa Ferrari si può parlare di FP2 davvero interessante. I due piloti sono andati su ottimi tempi con ogni mescola, mettendo in mostra anche un ritmo di tutto rispetto in ottica gara. Leclerc ...(foto Ansa) Formula 1, Gran Bretagna: diretta streaming o tv, dove vedere il Gran Premio. Data, orario, Sky Sport, Now Tv. Appuntamento su Sky da sabato 17 luglio con la decima tappa del Mondiale di ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.00 con la FP2, mentre la Sprint Race è in programma ...