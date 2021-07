Crisi al Gruppo Boost: stipendi in arretrato, nessuna chiarezza sul futuro industriale (Di sabato 17 luglio 2021) La situazione del Gruppo Boost di San Paolo d’Argon, leader nella produzione di agende, diari, notebook a livello internazionale è caldissima. Il Gruppo, nato dalla fusione nel 2019 tra Lediberg e Arti Grafiche Johnson, conta un migliaio di dipendenti nelle sedi di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto e Tolentino, in provincia di Macerata. In questi giorni, la direzione aziendale ha comunicato a tutti i dipendenti che non è in grado di prevedere le tempistiche di pagamento degli stipendi del mese di giugno. Stessa sorte si era verificata con la mensilità di maggio, pagata con oltre un mese di ritardo. Ritardi e difficoltà negli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) La situazione deldi San Paolo d’Argon, leader nella produzione di agende, diari, notebook a livello internazionale è caldissima. Il, nato dalla fusione nel 2019 tra Lediberg e Arti Grafiche Johnson, conta un migliaio di dipendenti nelle sedi di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto e Tolentino, in provincia di Macerata. In questi giorni, la direzione aziendale ha comunicato a tutti i dipendenti che non è in grado di prevedere le tempistiche di pagamento deglidel mese di giugno. Stessa sorte si era verificata con la mensilità di maggio, pagata con oltre un mese di ritardo. Ritardi e difficoltà negli ...

