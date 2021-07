Covid Molise | cluster a Guglionesi | obbligo mascherina | ordinanza

(Di sabato 17 luglio 2021)obbligatoria anche all’aperto a(Campobasso) in seguito aldache ha fatto registrare oltre 40 positivi nel comune del. E’ quanto prevede l’emanata oggi dal presidente della Regione Donato Toma e in vigore fino al 25 luglio. ”Dal giorno successivo alla pubblicazione della presentasul sito istituzionale della Regione – si legge – è fattosull’intero territorio regionale a tutti coloro che dimorano nel territorio comunale dio che vi abbiano soggiornato nelle ...

Advertising

TgrRaiMolise : #Covid_19 si amplia il #focolaio di #Guglionesi (Campobasso). Una persona ricoverata in #malattieinfettive. I dati… - giornalemolise : Covid: 13 positivi, 9 guariti e un ricovero in Malattie infettive. Focolaio Guglionesi: ordinanza di Toma -… - Quot_Molise : Covid, a Guglionesi 42 i positivi: 'Comunicare nuovi casi al Comune' | - Sergio41123031 : @gioanah @sancris_pino @SalamidaFabio un tiraballe...governatore del Molise ha dichiarato ieri che sono '2' ricover… - iTECproject : RT @MoliseTabloid: Covid, il Molise torna sopra i 100 casi, accertati altri 9 positivi nelle ultime 24 ore. Processati 404 tamponi https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Molise

Adnkronos

Ad oggi sono 60.571.341 le dosi di vaccino antisomministrate in Italia , 26.303.580 i cittadini che hanno completato il ciclo e 65.730.950 ...2 milioni , il 94 % ) e dal( 316mila , il ......Guglionesi informa che il Presidente della giunta regionale del, con ordinanza n. 15 del 17 - 07 - 2021 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da- ...CAMPOBASSO – I consiglieri comunali del PD vanno all’attacco sulla gestione della sanità e dell'emergenza pandemica in Molise.Nove guariti e 13 nuovi positivi al Covid in Molise su 480 tamponi processati. Il Bollettino Asrem di oggi 17 luglio fa registrare questo, ma anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive al ...