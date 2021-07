Covid | impennata di contagi a Mykonos | torna il coprifuoco sull’isola greca fino al 26 luglio Divieto di musica in bar | ristoranti e locali

Agenzia_Ansa : Coprifuoco a Mykonos per l'impennata di casi Covid, bandita la musica nei locali. Nuove misure sull'isola greca met… - Corriere : A Mykonos impennata di contagi: bandita la musica dai locali e coprifuoco notturno dal 26 luglio - Tg3web : Massima allerta in Giappone per la nuova impennata di contagi a sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Al… - coledoni : RT @ultimenotizie: Cinque ore di coprifuoco, dall'una alle sei, e il divieto di suonare musica per bar, ristoranti e locali notturni nottur… - MariaAversano1 : RT @Virus1979C: Il bollettino: nuova impennata di casi, 3.121 altri positivi nelle ultime 24 ore e 13 morti. Tasso di positività all'1,3%.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata

Agenzia ANSA

...dell'estate in tutte le isole era stata avviata una campagna vaccinale massiccia per renderle... le regole e i Pass per viaggiare: le restrizioni per la variante Delta Indice Rt,a 0.91 ...del coronavirus in Sicilia. L'Isola torna a superare i 400 contagi giornalieri: sono 431 i ... Anche oggi non si registrano morti per. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ...La variante Delta spaventa l'Europa e costringe diversi Paesi a reintrodurre alcune restrizioni, come il coprifuoco notturno.La Grecia sta vivendo in questi giorni un aumento di casi, prevalentemente a causa della variante Delta: venerdì si contavano infatti 2.700 nuove infezioni ...